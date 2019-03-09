Medel'e Lazio kancası

Çizme basını, Lazio Sportif Direktörü Igli Tare’nin yeni sezon transferleri için ilk sıraya Beşiktaş’ta forma giyen Şilili Gary Medel’i yazdığını iddia etti

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, adım adım İtalya'ya doğru gidiyor. Son haftalarda forma şansı bulmakta zorlanan Medel'in yeni sezonda takımda kalmak istemediği iddia edilmiş, Şilili futbolcunun kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtilmişti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Medel ile ilgilenen kulüplerin başında Lazio'nun geldiği belirtildi. Lazio için Medel transferinin fırsat olabileceği kaydedildi. Calciomercato'da yer alan habere göre, Lazio'da sportif direktör Igli Tare'nin yeni sezon transferleri için çalışmalara başladığı belirtildi.

İTALYA LİGİNİ TANIMASI ÇOK BÜYÜK AVANTAJ

Bu doğrultuda orta sahaya takviye yapmak isteyen Lazio'nun belirlediği ilk adayın Medel olduğu ifade edildi. Medel'in Beşiktaş'tan ayrılmayı düşündüğü ve yeniden İtalya'da oynamaya sıcak baktığı vurgulanırken, bu transferin 4.5 milyon euroya bitebileceği iddia edildi. İtalya'da daha önce Inter'de forma giyen futbolcunun, ligi tanımasının Lazio için avantaj olduğu belirtildi. Transferin ayrıca uygun maliyetle tamamlanabilecek olmasının da İtalyan ekibi için bir fırsat olduğu vurgulandı.