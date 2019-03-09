09 Mart 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Medel'e Lazio kancası

Medel'e İtalya'dan talip var!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.03.2019

Çizme basını, Sportif Direktörü Igli Tare’nin yeni sezon transferleri için ilk sıraya ’ta forma giyen Şilili Gary ’i yazdığını iddia etti

'ın Şilili yıldızı Gary , adım adım 'ya doğru gidiyor. Son haftalarda forma şansı bulmakta zorlanan Medel'in yeni sezonda takımda kalmak istemediği iddia edilmiş, Şilili futbolcunun kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtilmişti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Medel ile ilgilenen kulüplerin başında 'nun geldiği belirtildi. Lazio için Medel transferinin fırsat olabileceği kaydedildi. Calciomercato'da yer alan habere göre, Lazio'da sportif direktör Igli Tare'nin yeni sezon transferleri için çalışmalara başladığı belirtildi.

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İTALYA LİGİNİ TANIMASI ÇOK BÜYÜK AVANTAJ

Bu doğrultuda orta sahaya takviye yapmak isteyen Lazio'nun belirlediği ilk adayın Medel olduğu ifade edildi. Medel'in Beşiktaş'tan ayrılmayı düşündüğü ve yeniden İtalya'da oynamaya sıcak baktığı vurgulanırken, bu transferin 4.5 milyon euroya bitebileceği iddia edildi. İtalya'da daha önce Inter'de forma giyen futbolcunun, ligi tanımasının Lazio için avantaj olduğu belirtildi. Transferin ayrıca uygun maliyetle tamamlanabilecek olmasının da İtalyan ekibi için bir fırsat olduğu vurgulandı.

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