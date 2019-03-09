"Lille ile sezon başında ön protokol imzaladık"
İstanbulspor'un 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Tuncer Duhan Aksu, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille ile transferi için ön protokol imzaladığını söyledi.
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 2017-2018 sezonunda sarı-siyahlı ekibe transfer olan Tuncer Duhan, yaptığı açıklamada, "Lille ile sezon başında ön protokol imzaladık. Mayıs ayına kadar satın alma opsiyonu Lille Kulübünde olacak. Protokol hakkını kullanırlarsa gelecek sezon Lille'e transfer olacağım." diye konuştu.
"Maçlarımı takip ediyorlar"
Gösterdiği başarılı performansla Ümit Milli Futbol Takımı'nın da formasını giyen sol bek oyuncusu, "Beni izleyip beğenmişler. Kendimi geliştirmem için de sezon sonuna kadar İstanbulspor'da oynamama izin verdiler. Maçlarımı takip ediyorlar. Avrupa'da oynamak her oyuncunun hayalidir. İnşallah transferim olur. Performansımı artırıp, daha güzel oynayıp transfer olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Sezon başında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan Mehmet Zeki Çelik'in kendisine ilham verdiğini aktaran Tuncer Duhan, şunları kaydetti:
"Mehmet Zeki Çelik de orada oynuyor. Birlikte geçen sezon oynadık. Transfer olursam birbirimize yardımcı olacağımızı düşünüyorum. Ona da başarılar diliyorum."
Bu sezon sarı-siyahlı ekipte 20 maçta forma giyen Tuncer Duhan, bir de gol pası verdi.
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