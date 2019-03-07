07 Mart 2019, Perşembe
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Konya biletleri satışta çıktı
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.
Üst üste aldığı 2 beraberliğin (Fenerbahçe ve Kayserispor) ardından siyah-beyazlılar için büyük önem taşıyan mücadelenin biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle: Kategori (1-8 arası): 90-245 TL, VIP tribün 680 TL, 1903 Tribün 680-800 TL.
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