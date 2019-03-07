07 Mart 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Konya biletleri satışta çıktı

Konya biletleri satışta çıktı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.03.2019

, 'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta ile karşılaşacak.

Üst üste aldığı 2 beraberliğin ( ve ) ardından siyah-beyazlılar için büyük önem taşıyan mücadelenin biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle: Kategori (1-8 arası): 90-245 TL, VIP tribün 680 TL, 1903 Tribün 680-800 TL.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Lucescu'dan Şenol Güneş itirafı! Lucescu'dan Şenol Güneş itirafı!
Beşiktaş'ta yeni hoca adayları belli oldu! İşte o 6 isim Beşiktaş'ta yeni hoca adayları belli oldu! İşte o 6 isim
Beşiktaş'ta bu yaz sıcak geçecek Beşiktaş'ta bu yaz sıcak geçecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör