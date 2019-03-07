07 Mart 2019, Perşembe
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Beşiktaş’ta ara vermek yasak!
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Süper Lig'de 10 Mart Pazar günü Atiker Konyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, takım halinde ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Antrenmanda pas, dar alanda oyun ve kontrol çalışmalarının ardından taktik program uygulandı. İdman yarı sahada yapılan turnuva maçları ve şut çalışmasıyla sona erdi.
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