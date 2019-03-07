07 Mart 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ta ara vermek yasak!

Beşiktaş’ta ara vermek yasak!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.03.2019

'de 10 Mart Pazar günü 'u ağırlayacak , hazırlıklarını sürdürdü.

'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. yönetiminde yapılan antrenman, takım halinde ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Antrenmanda pas, dar alanda oyun ve kontrol çalışmalarının ardından taktik program uygulandı. İdman yarı sahada yapılan turnuva maçları ve şut çalışmasıyla sona erdi.
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