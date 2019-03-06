06 Mart 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Yıllara meydan okuyan delikanlı Atiba Hutchinson

Yıllara meydan okuyan delikanlı: Atiba Hutchinson
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 Giriş Tarihi: 05.03.2019

36 yaşındaki Kanadalı, en çok lig maçına (164) çıkan yabancı oldu.

'ın 36 yaşındaki yıldızı , ortaya koyduğu performansla alkış alıyor. Siyah-beyazlı takıma 2013-14'te transfer olan ve 6 sezonda oynadığı 164 maçla Beşiktaş'ta en çok lig mücadelesine çıkan yabancı oyuncu rekorunu elinde bulunduran Atiba, bu özelliğini her hafta biraz daha geliştiriyor. derbisinde 157. maçına çıkan ve 'u geride bırakarak rekorun tek sahibi olan Atiba Hutchinson, karşılaşmasıyla bu unvanını 164 maça kadar taşıdı. Kanadalı oyuncu, geride kalan 10 haftada sakatlığının yanı sıra cezalı duruma düşmezse bu rekorunu 174 karşılaşmaya kadar çıkarabilecek.

NE KIRMIZI NE SARI KART GÖRMEDİ

Siyah beyazlı takımda 6'ncı sezonunu geçiren tecrübeli oyuncu, geldiği ilk sezondan itibaren istikrarlı futbolunun yanı sıra savunmaya dönük oynamasına rağmen sakinliğiyle dikkati çekiyor. Futbolda kart görme konusunda en riskli bölgelerden birinde görev yapan Hutchinson, bu sezon görev aldığı 17 maçta ne sarı ne de kırmızı kart gördü.

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