06 Mart 2019, Çarşamba
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NE KIRMIZI NE SARI KART GÖRMEDİ
Siyah beyazlı takımda 6'ncı sezonunu geçiren tecrübeli oyuncu, geldiği ilk sezondan itibaren istikrarlı futbolunun yanı sıra savunmaya dönük oynamasına rağmen sakinliğiyle dikkati çekiyor. Futbolda kart görme konusunda en riskli bölgelerden birinde görev yapan Hutchinson, bu sezon görev aldığı 17 maçta ne sarı ne de kırmızı kart gördü.
Yıllara meydan okuyan delikanlı Atiba Hutchinson
Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 Giriş Tarihi: 05.03.2019
36 yaşındaki Kanadalı, en çok lig maçına (164) çıkan yabancı oldu.
Beşiktaş'ın 36 yaşındaki yıldızı Atiba Hutchinson, ortaya koyduğu performansla alkış alıyor. Siyah-beyazlı takıma 2013-14'te transfer olan ve 6 sezonda oynadığı 164 maçla Beşiktaş'ta en çok lig mücadelesine çıkan yabancı oyuncu rekorunu elinde bulunduran Atiba, bu özelliğini her hafta biraz daha geliştiriyor. Trabzonspor derbisinde 157. maçına çıkan ve Tomas Sivok'u geride bırakarak rekorun tek sahibi olan Atiba Hutchinson, Kayserispor karşılaşmasıyla bu unvanını 164 maça kadar taşıdı. Kanadalı oyuncu, geride kalan 10 haftada sakatlığının yanı sıra cezalı duruma düşmezse bu rekorunu 174 karşılaşmaya kadar çıkarabilecek.
NE KIRMIZI NE SARI KART GÖRMEDİ
Siyah beyazlı takımda 6'ncı sezonunu geçiren tecrübeli oyuncu, geldiği ilk sezondan itibaren istikrarlı futbolunun yanı sıra savunmaya dönük oynamasına rağmen sakinliğiyle dikkati çekiyor. Futbolda kart görme konusunda en riskli bölgelerden birinde görev yapan Hutchinson, bu sezon görev aldığı 17 maçta ne sarı ne de kırmızı kart gördü.
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