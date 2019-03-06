06 Mart 2019, Çarşamba
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Kagawa gün sayıyor
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Sakatlığı sebebiyele Kayserispor maçının kadrosundan çıkarılan Kawaga'nın tedavisine sürüyor.
Sol kasık adalesinde gerilme, ödem ve ufak bir yırtık olan Kagawa'nın tedavisinin devam ettiği, tecrübeli futbolcunun bugün son kez test edilerek hafta sonuna yetişip yetişmeyeceğine karar verilecek.
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