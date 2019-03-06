06 Mart 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Kagawa gün sayıyor

Kagawa gün sayıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.03.2019

Sakatlığı sebebiyele maçının kadrosundan çıkarılan Kawaga'nın tedavisine sürüyor.

Sol kasık adalesinde gerilme, ödem ve ufak bir yırtık olan 'nın tedavisinin devam ettiği, tecrübeli futbolcunun bugün son kez test edilerek hafta sonuna yetişip yetişmeyeceğine karar verilecek.
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