06 Mart 2019, Çarşamba
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Oğuzhan forma istedi
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Oğuzhan, Şenol Güneş'ten forma istedi.
Kendisi için Konyaspor karşılaşmasının bir fırsat maçı olduğunu ifade eden Oğuzhan, "Kendimi çok iyi hissediyorum, bugün değilse ne zaman?" diyerek maça 11'de başlamak istediğini Güneş'e iletti.
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