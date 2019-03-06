06 Mart 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Oğuzhan forma istedi

Oğuzhan forma istedi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.03.2019

'ta forma şansı bulamayan Oğuzhan, 'ten forma istedi.

Kendisi için karşılaşmasının bir fırsat maçı olduğunu ifade eden Oğuzhan, "Kendimi çok iyi hissediyorum, bugün değilse ne zaman?" diyerek maça 11'de başlamak istediğini Güneş'e iletti.
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