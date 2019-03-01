01 Mart 2019, Cuma
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Gökhan Töre gün sayıyor!
Giriş Tarihi: 28.02.2019
Teknik direktör Şenol Güneş’in kadro dışı bıraktığı Gökhan Töre, yeni sezonda takıma katılmak için geri sayıma geçti.
Çalışmalarını Fulya'daki tesislerde devam eden ve sürekli olarak "Ben daha ölmedim" paylaşımında bulunan Gökhan, Şenol Güneş'in milli takıma gitmesinin ardından yeniden A takıma döneceği günün hayalini kuruyor. Tecrübeli oyuncu ile ilgili son karar, Şenol Güneş'in ayrılacağı tarih olan 1 Haziran'dan sonra verilecek.
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