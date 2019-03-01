01 Mart 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Gökhan Töre gün sayıyor!

Gökhan Töre gün sayıyor!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.02.2019

Teknik direktör ’in kadro dışı bıraktığı , yeni sezonda takıma katılmak için geri sayıma geçti.

Çalışmalarını Fulya'daki tesislerde devam eden ve sürekli olarak "Ben daha ölmedim" paylaşımında bulunan Gökhan, 'in milli takıma gitmesinin ardından yeniden A takıma döneceği günün hayalini kuruyor. Tecrübeli oyuncu ile ilgili son karar, Şenol Güneş'in ayrılacağı tarih olan 1 Haziran'dan sonra verilecek.
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