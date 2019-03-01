01 Mart 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Şenol Güneş marttaki maçlara gidecek

Şenol Güneş marttaki maçlara gidecek
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.02.2019

Sezon bittikten sonra A ’ın başına geçecek olan , 22 ve ’taki Arnavutluk ve Moldova maçlarında takımın başında olacak.

Sezon sonunda 'tan ayrılarak A 'ın başına geçecek olan teknik direktör 'in Mart ayındaki milli maçlarda da takımın başında olacağı ifade edildi. Şenol Güneş, daha önce iki takımı da aynı anda çalıştırabileceğinin sinyalini vermişti. talimatlarına göre; Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın 22 ve 'ta oynayacağı Arnavutluk ve Moldova maçlarına çıkması için Beşiktaş'tan herhangi bir şekilde izin almasına gerek yok. TFF yönetimi, Şenol Güneş'in bu iki maça çıkmasını istiyorsa; Beşiktaş kulübüne sadece bir bilgilendirme yaparak "onay" almaksızın Güneş'i bu iki maçta da takımın başında görevlendirebilir. TFF'nin ilgili maddesi şu şekilde: "TFF acil ve gerekli gördüğü hallerde yapacağı değerlendirmeye göre seçtiği teknik adamı, kulübü ile ilişkisi devam etmek kaydı ile Milli Takımlarda belli bir süre için görevlendirmeye yetkilidir."

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