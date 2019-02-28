Bizi yıldıramazlar
Teknik direktör Şenol Güneş, F.Bahçe derbisi ardından yapılan sert eleştiriler için “Bizi yıpratmaya çalışanlara müsaade etmem, daha bir şey bitmedi” dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, pazartesi günü oynanan ve 3-3 sona eren F.Bahçe derbisinin ardından yapılan eleştiriler için "Konuşmak için daha çok erken" yorumunu yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, skorun 3-0 galibiyetten 3-3'e gelmesinde, özellikle oyuncu değişiklikleri konusunda sert eleştirilere maruz kaldıklarını belirterek, "Biz sahaya hangi 11'le çıkacağımızı da, hangi oyuncuyu daha sonra oyuna alacağımızı da biliriz. Ben oyuncularımın tüm hafta boyunca antrenmanlardaki performanslarını herkesten iyi biliyorum, bazıları bunu unutuyor" diye konuştu. Karşılaşmanın skoruna göre yorum yapmanın en kolay şey olduğunun altını çizen Güneş şöyle devam etti: "Beni ve takımımı acımasızca eleştirenler, acaba ilk yarı bittiğinde ne söylüyorlardı? Derbi bizim lehimize sonuçlansa acaba benim ve takımım için neler söyleyeceklerdi? Elbette maçın 3-3 bitmesi hepimizi çok üzdü. Hatalarımızı da gördük ve bunların önlemini almak için düğmeye bastık. Ama herkes şunu çok iyi bilmeli ki, bizi yıpratmaya çalışanlara müsaade etmeyeceğiz, çünkü daha her şey bitmedi. Zaman çok şeyi unutturur!"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı