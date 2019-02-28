28 Şubat 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Pes etmeyecegim

Pes etmeyecegim
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.02.2019

’ın futbolcusu , “Haklı mücadeleme devam ediyorum, pes eden taraf ben olmayacağım” yorumunu yaptı

'ın futbolcusu , "Haklı mücadeleme devam ediyorum, pes eden taraf ben olmayacağım" dedi. Siyah-beyazlıların devre arası kampının kadrosuna dahil etmeyip kadro dışı bıraktığı Gökhan, çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Altyapı takımlarının antrenman yaptığı Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden tecrübeli futbolcu hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Antrenman yaptığı anlarda çekilen bir fotoğrafını paylaşan 27 yaşındaki futbolcu fotoğrafın altına, "Yaşa ya da öl, ama asla pes etme! Haklı mücadeleme devam ediyorum. Pes eden taraf ben olmayacağım" notunu düştü. Tecrübeli oyuncu, bir süre önce de yine sosyal medya hesabından, Fulya'daki antrenman görüntüsüyle birlikte "Öldürmeyen acı güçlendirir" paylaşımında bulunmuştu.

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