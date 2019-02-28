28 Şubat 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş’ın yeni stoperi Ajax’tan
Giriş Tarihi: 27.02.2019
Siyah-beyazlılar bir yandan zirve yarışından kopmamak için uğraşırken, diğer yandan da yeni transferler ile takımı güçlendirmek için uğraşıyor. Beşiktaş'ın gündemindeki son ismin 16 yaşındaki Nuri Emre Akşit olduğu öğrenildi. Nuri, Ajax'ın U17 takımında forma giyiyor. Stoper mevkiinde görev yapan sol ayaklı oyuncu, aynı zamanda Türkiye U17 Milli Takımı'nın da kadrosunda yer alıyor. Beşiktaş scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Nuri için sezon sonunda Ajax ile resmi görüşmelere başlayacağı ifade edildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı