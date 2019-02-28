28 Şubat 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta hedef 4'te 4

Beşiktaş'ta hedef 4'te 4
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.02.2019

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen siyah-beyazlılar; sırasıyla , Konya Göztepe ve Rizespor maçlarını kazanarak, maçına kayıpsız gelmek istiyor

Pazartesi akşamı oynanan F.Bahçe derbisi sonrasında ara vermeden Kayserispor maçı hazırlıklarına başlayan 'ta hedef, maçına kadar kayıp yaşamamak... Lider Başakşehir ile ligin 28. haftasında karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, bu maça kadar olan mücadelelerde puan kaybı yaşamak istemiyor. Bu hafta sonunda Kayserispor ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşmanın ardından üst üste 2 maçta iç sahada boy gösterecek olan siyah-beyazlılar, önce Konyaspor, ardından da Göztepe'yi konuk edecek

ZİRVEDEN KOPMAMALIYIZ

27'inci haftada ikinci yarının en formda ekiplerinden 'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın ardından Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Başakşehir mücadelesine kadar olan periyodu 12 puanla tamamlamak isteyen 'in ekibi, bu dönemi kazasız atlatması halinde yeniden zirve yarışında şans sahibi olmayı planlıyor. 'in ikinci yarısında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden , şampiyonluktan kopmamak için bu haftadan itibaren yeni bir galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor

Lens kulübeye, Q7 11'e

Siyah-beyazlılarda tüm gözler hafta sonunda oynanacak Kayserispor karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Takımın bir an önce toparlanmasını isteyen Şenol Güneş, deplasmanında hata istemiyor. Kadroda değişiklik yapmayı planlayan Güneş, özellikle derbi maçında beklentilerin altında kalan Lens'in yerine Q7'ye ilk 11'de forma şansı vereceği ifade edildi. Ara transferde alınan Kagawa'nın oynadığı futboldan memnun kalan ve bu futbolcuyu da ilk 11'de sahaya sürecek olan tecrübeli teknik adam, cezası biten Ljajic'i de sahaya sürmeyi planlıyor. Sırp futbolcunun solda da forma giyebilmesi nedeniyle Güven'i kenara çekmeyi düşünen Güneş, Ljajic-Kagawa- Q7 üçlüsüyle hücumda etkili olmayı planlıyor.

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