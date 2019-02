Beşiktaş'ta hedef 4'te 4

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen siyah-beyazlılar; sırasıyla Kayseri, Konya Göztepe ve Rizespor maçlarını kazanarak, Başakşehir maçına kayıpsız gelmek istiyor

Pazartesi akşamı oynanan F.Bahçe derbisi sonrasında ara vermeden Kayserispor maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta hedef, Başakşehir maçına kadar kayıp yaşamamak... Lider Başakşehir ile ligin 28. haftasında karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, bu maça kadar olan mücadelelerde puan kaybı yaşamak istemiyor. Bu hafta sonunda Kayserispor ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşmanın ardından üst üste 2 maçta iç sahada boy gösterecek olan siyah-beyazlılar, önce Konyaspor, ardından da Göztepe'yi konuk edecek



ZİRVEDEN KOPMAMALIYIZ



27'inci haftada ikinci yarının en formda ekiplerinden Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın ardından Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Başakşehir mücadelesine kadar olan periyodu 12 puanla tamamlamak isteyen Şenol Güneş'in ekibi, bu dönemi kazasız atlatması halinde yeniden zirve yarışında şans sahibi olmayı planlıyor. Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Kara Kartal, şampiyonluktan kopmamak için bu haftadan itibaren yeni bir galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor



Lens kulübeye, Q7 11'e



Siyah-beyazlılarda tüm gözler hafta sonunda oynanacak Kayserispor karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Takımın bir an önce toparlanmasını isteyen Şenol Güneş, Kayseri deplasmanında hata istemiyor. Kadroda değişiklik yapmayı planlayan Güneş, özellikle derbi maçında beklentilerin altında kalan Lens'in yerine Q7'ye ilk 11'de forma şansı vereceği ifade edildi. Ara transferde alınan Kagawa'nın oynadığı futboldan memnun kalan ve bu futbolcuyu da ilk 11'de sahaya sürecek olan tecrübeli teknik adam, cezası biten Ljajic'i de sahaya sürmeyi planlıyor. Sırp futbolcunun solda da forma giyebilmesi nedeniyle Güven'i kenara çekmeyi düşünen Güneş, Ljajic-Kagawa- Q7 üçlüsüyle hücumda etkili olmayı planlıyor.