01 Mart 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Yıldırım Demirören'e teşekkür mesajı

Beşiktaş'tan Demirören'e teşekkür mesajı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.03.2019

Kulübü, Başkanlığı görevini bırakan 'e teşekkür mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüzün eski başkanlarından 'e Başkanlığı görevinde vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunar, Haziran ayında yapılacak seçime kadar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini vekaleten yürütecek olan kulübümüzün eski İkinci Başkanlarından Hüsnü Güreli'ye başarılar dileriz."

Fikret Orman'dan Yıldırım Demirören ve Şenol Güneş yorumu
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