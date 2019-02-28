Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden gelecek sezondan itibaren A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıracak olan Şenol Güneş ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma sağlamıştır.



4 sezondur birlikte çalıştığımız Teknik Direktörümüz, 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaşımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir.



Bu anlaşmanın Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.



Saygılarımızla,



Beşiktaş JK