28 Şubat 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 Giriş Tarihi: 28.02.2019

Kulübü, resmi internet sitesinden gelecek sezondan itibaren A Milli Takımı'nı çalıştıracak olan ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

Teknik Direktörümüz Sayın , 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Türkiye Federasyonu ile anlaşma sağlamıştır.

4 sezondur birlikte çalıştığımız Teknik Direktörümüz, 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaşımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir.

Bu anlaşmanın Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK

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