28 Şubat 2019, Perşembe
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Quaresma’ya Toronto kancası
ESPN'in iddiasına göre Toronto, Quaresma için tüm şartları zorluyor. MLS ekib-i nin Beşiktaş'a resmi teklif yapması bekleniyor.
Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma için ABD'den flaş bir transfer iddiası geldi. ESPN'in verdiği habere göre MLS ekiplerinden Toronto FC, Portekizli futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.
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