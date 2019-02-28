28 Şubat 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Quaresma’ya Toronto kancası

ESPN'in iddiasına göre Toronto, Quaresma için tüm şartları zorluyor. MLS ekib-i nin Beşiktaş'a resmi teklif yapması bekleniyor.

Quaresma’ya Toronto kancası
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

'ın Portekizli yıldızı için ABD'den flaş bir transfer iddiası geldi. ESPN'in verdiği habere göre MLS ekiplerinden FC, Portekizli futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.

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