Shinji Kagawa oyundan düştü

Ligdeki dördüncü maçında üçüncü gol katkısını yapan Kagawa, 2 gol ve 1 asiste ulaştı.

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Derbinin ilk yarısında en fazla ikili mücadele kazanan (7) isim olan Japon oyuncu için, "Bazen tempo değil klas konuşuyor, tek başına inanılmaz işler yaptı" yorumları yapıldı. İkinci yarının ilk 15 dakikasından sonra oyundan düşen Kagawa, 7 ortasından 1'inde başarılı olabildi.