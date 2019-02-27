27 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş yuvasında rahat değil

Kartal yuvasında rahat değil
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.02.2019

'ta 3 sezondaki galibiyet yüzdesi ortalama %71 olan 'ın bu sezonki yüzdesi %58.8'de kaldı.

iç saha maçlarını oynadığı 'ta eskisi gibi etkili olamıyor. Siyah-beyazlı ekip, 11 Nisan 2016'da maçıyla hizmete giren Vodafone Park'ta bu sezon büyük düşüş yaşadı. Dolmabahçe'deki stadında 2018- 2019'da rakiplerini 17 kez konuk eden Beşiktaş, 10 galibiyet alarak %58,8 galibiyet oranında kaldı. Bu sezon Vodafone Park'taki 3 maçtan beraberlikle ayrılan siyahbeyazlı ekip, 4 kez de mağlup oldu. Beşiktaş, 'de evinde oynayacağı 6 maçı kazansa dahi Vodafone Park'taki en kötü sezonunu yaşamaktan kurtulmayacak. Siyah-beyazlı ekip içerideki tüm maçlarını kazansa dahi %69,5 galibiyet oranında kalacak.

Siyah-beyazlılar, 2016-17'da yüksek galibiyet oranı yakaladı. O sezonda Vodafone Park'ta 27 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 19'unu kazanarak %70,3 galibiyet oranına ulaştı. Beşiktaş, 2016-2017'deki iç saha maçların 7'sini beraberlikle tamamlarken, bir kez mağlup oldu. Beşiktaş, Vodafone Park'taki en yüksek galibiyet oranını ise geçen sezon yakaladı. Süper Lig'in yanı sıra Avrupa ve olmak üzere Dolmabahçe'de 25 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine 18 kez üstünlük kurdu ve %72 galibiyet oranına ulaştı. Geçen sezon sahasında 6 beraberlik alan Beşiktaş, bir mücadeleyi yenilgiyle tamamladı.

BU SEZON ORTALAMASI 2,2

Vodafone Park'taki ilk sezonunda 10 gol atarak 3,3 gol ortalaması yakalayan siyah-beyazlılar, 2016-2017'de ise rakip fileleri 62 kez havalandırarak 2,3 oran tutturdu. Geçen sezon Dolmabahçe'deki 25 maçta 67 gol bulan Beşiktaş, böylece 2,6 ortalamaya ulaştı. Siyah- beyazlı ekip, bu sezon ise 17 iç saha mücadelesinde 38 gol atıp 2,2 oranda kaldı.

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