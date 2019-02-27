Beşiktaş yuvasında rahat değil

Vodafone Park'ta 3 sezondaki galibiyet yüzdesi ortalama %71 olan Beşiktaş'ın bu sezonki yüzdesi %58.8'de kaldı.

Beşiktaş iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park'ta eskisi gibi etkili olamıyor. Siyah-beyazlı ekip, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla hizmete giren Vodafone Park'ta bu sezon büyük düşüş yaşadı. Dolmabahçe'deki stadında 2018- 2019'da rakiplerini 17 kez konuk eden Beşiktaş, 10 galibiyet alarak %58,8 galibiyet oranında kaldı. Bu sezon Vodafone Park'taki 3 maçtan beraberlikle ayrılan siyahbeyazlı ekip, 4 kez de mağlup oldu. Beşiktaş, Süper Lig'de evinde oynayacağı 6 maçı kazansa dahi Vodafone Park'taki en kötü sezonunu yaşamaktan kurtulmayacak. Siyah-beyazlı ekip içerideki tüm maçlarını kazansa dahi %69,5 galibiyet oranında kalacak.

Siyah-beyazlılar, 2016-17'da yüksek galibiyet oranı yakaladı. O sezonda Vodafone Park'ta 27 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 19'unu kazanarak %70,3 galibiyet oranına ulaştı. Beşiktaş, 2016-2017'deki iç saha maçların 7'sini beraberlikle tamamlarken, bir kez mağlup oldu. Beşiktaş, Vodafone Park'taki en yüksek galibiyet oranını ise geçen sezon yakaladı. Süper Lig'in yanı sıra Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere Dolmabahçe'de 25 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine 18 kez üstünlük kurdu ve %72 galibiyet oranına ulaştı. Geçen sezon sahasında 6 beraberlik alan Beşiktaş, bir mücadeleyi yenilgiyle tamamladı.

BU SEZON ORTALAMASI 2,2

Vodafone Park'taki ilk sezonunda 10 gol atarak 3,3 gol ortalaması yakalayan siyah-beyazlılar, 2016-2017'de ise rakip fileleri 62 kez havalandırarak 2,3 oran tutturdu. Geçen sezon Dolmabahçe'deki 25 maçta 67 gol bulan Beşiktaş, böylece 2,6 ortalamaya ulaştı. Siyah- beyazlı ekip, bu sezon ise 17 iç saha mücadelesinde 38 gol atıp 2,2 oranda kaldı.