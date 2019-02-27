Beşiktaş'ta zirve umutları tükeniyor

Fenerbahçe beraberliği, hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi hesaplarını adeta altüst etti!

Ezeli rakibi F.Bahçe ile evinde 3-3 berabere kalan ve 2 puan yitiren Beşiktaş'ın şampiyonluk umutları azaldı. Sezonun ikinci yarısındaki ilk 5 maçta aldığı sonuçlarla umutlanan siyahbeyazlılar, derbide kaybettiği 2 puanla zirvenin gerisine düştü. Beşiktaş, F.Bahçe karşısında yaşadığı kayıpla hem şampiyonluk hem de ikincilik için umutlarının azalmasına engel olamadı. Puanını 40'a yükselten Beşiktaş, 51 puanlı lider Başakşehir'in farkı 11'e çıkarmasına engel olamadı. Siyah-beyazlı ekiple ikinci sıradaki G.Saray arasındaki puan farkı ise 5'e yükseldi.