27 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Gary Medel: "Ne istediğimi bilmiyorum"

Medel: Ne istediğimi bilmiyorum
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.02.2019

’ın Şilili yıldızı Gary , geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

, geleceği hakkında henüz karar vermediğini açıkladı. Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada; "Sözleşme hakkında konuşmak istemiyorum. ile bir yıl daha kontratım var. Beşiktaş'ta yeniden oynamak için hazır olacağım. Geleceğimle alakalı ne istediğimi bilmiyorum. Bunları sonra konuşuruz" ifadelerini kullandı. Medel, bu sezon 'de 17 maça çıktı.

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