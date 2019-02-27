27 Şubat 2019, Çarşamba
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Gary Medel: "Ne istediğimi bilmiyorum"
Giriş Tarihi: 27.02.2019
Beşiktaş’ın Şilili yıldızı Gary Medel, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Medel, geleceği hakkında henüz karar vermediğini açıkladı. Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada; "Sözleşme hakkında konuşmak istemiyorum. Beşiktaş ile bir yıl daha kontratım var. Beşiktaş'ta yeniden oynamak için hazır olacağım. Geleceğimle alakalı ne istediğimi bilmiyorum. Bunları sonra konuşuruz" ifadelerini kullandı. Medel, bu sezon Süper Lig'de 17 maça çıktı.
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