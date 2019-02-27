'Gönül' isterdi

Gökhan Gönül, derbide Fenerbahçe’ye attığı gol sonrası sevinmedi. Fenerbahçe kulübü ise maç sonu Gökhan’ın üzüntü resmini paylaştı.

Pazartesi akşamı oynanan derbi sonrası, alınan sonuç Beşiktaş camiasında hoş karşılanmadı. Ancak sahanın en iyilerinden biri olan Gökhan Gönül'ün attığı gol sonrası sevinmemesi, hiçbir Beşiktaş taraftarını kızdırmadı, kimse onu yargılamadı, hatta bir tek kötü yorum bile yapılmadı. Ancak maçtan sonra F.Bahçe resmi sitesinden yayınlanan fotoğrafta özellikle Gökhan Gönül'ün fotoğrafının kullanılması siyah-beyazlı camiada tepkiyle karşılandı. Öyle ki, sanal alemde konuyla ilgili görüşlerini bildiren siyah-beyazlı taraftarlar "Merak ediyoruz, acaba Gökhan Gönül, F.Bahçe'nin bu paylaşımı sonrası kendi vicdan muhasebesinde ne düşündü! 'Ben ne yapıyorum, onlar ne yapıyor?' dedi mi! Ama Gökhan, Beşiktaşlı duruşunu en güzel şekilde sergiledi, bizim alkışlarımız sana" ifadesini kullandılar.

Beşiktaş taraftarı alkışladı

Siyah-beyazlıların tecrübeli yıldızı Gökhan Gönül'ün, attığı gol sonrası sevinmemesine Beşiktaş taraftarı herhangi bir tepkide bulunmadı.

İşte Fenerbahçe'nin maç sonu yaptığı paylaşım:



