27 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

'Gönül' isterdi

'Gönül' isterdi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.02.2019

, derbide ’ye attığı gol sonrası sevinmedi. Fenerbahçe kulübü ise maç sonu Gökhan’ın üzüntü resmini paylaştı.

Pazartesi akşamı oynanan derbi sonrası, alınan sonuç camiasında hoş karşılanmadı. Ancak sahanın en iyilerinden biri olan 'ün attığı gol sonrası sevinmemesi, hiçbir Beşiktaş taraftarını kızdırmadı, kimse onu yargılamadı, hatta bir tek kötü yorum bile yapılmadı. Ancak maçtan sonra F.Bahçe resmi sitesinden yayınlanan fotoğrafta özellikle Gökhan Gönül'ün fotoğrafının kullanılması siyah-beyazlı camiada tepkiyle karşılandı. Öyle ki, sanal alemde konuyla ilgili görüşlerini bildiren siyah-beyazlı taraftarlar "Merak ediyoruz, acaba Gökhan Gönül, F.Bahçe'nin bu paylaşımı sonrası kendi vicdan muhasebesinde ne düşündü! 'Ben ne yapıyorum, onlar ne yapıyor?' dedi mi! Ama Gökhan, Beşiktaşlı duruşunu en güzel şekilde sergiledi, bizim alkışlarımız sana" ifadesini kullandılar.

Beşiktaş taraftarı alkışladı

Siyah-beyazlıların tecrübeli yıldızı Gökhan Gönül'ün, attığı gol sonrası sevinmemesine Beşiktaş taraftarı herhangi bir tepkide bulunmadı.

İşte Fenerbahçe'nin maç sonu yaptığı paylaşım:


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Şenol Güneş Milli Takım sevdasına Beşiktaş'ı yaktı Şenol Güneş Milli Takım sevdasına Beşiktaş'ı yaktı
Oğuzhan F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı Oğuzhan F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı
Şenol Güneş'ten flaş istifa açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş istifa açıklaması!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör