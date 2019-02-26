Burak Yılmaz: Bize yakışmadı
“Benim için ezeli rakibimize iki gol atmak güzel bir şey ama kazanamadıktan sonra önemi yok” “Hepimizin şapkasını önüne koyup, düşünmesi lazım. Karşılaşma 3-0’dan buraya gelmemeliydi”
Son yıllara damga vuran dünkü derbinin ardından Beşiktaş cephesinde üzüntü vardı. Fenerbahçe ağlarını iki kez havalandıran ve futboluyla öne çıkan isimlerden olan Burak Yılmaz, 90 dakika sonunda net ifadeler kullandı. Bir hayli moralsiz olan yıldız futbolcu, "Benim için ezeli rakibimize iki gol atmak güzel bir şey ama kazanamadıktan sonra bir önemi yok. Hayal kırıklığı var hepimizde. Fenerbahçe ezeli rakibimiz, onlarla oynadığımız maçlar kolay olmaz. Ancak böyle bir farkı yakalamışken kazanamamak üzücü" dedi
FARKLI KAZANMALIYDIK
33 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: Karşılaşmanın ikinci yarısında bize yakışmayan bir futbol sergiledik. Çok üzgünüm, farklı bir skorla ayrılacağımız mücadelede beraberlikle sonuçlandı. Taraftarımıza galibiyet hediye etmek istedik ama olmadı. Direkten dönen kafa vuruşumda gol olsa kazanabilirdik. Ancak şanssızdık. Kimse kusura bakmasın. O pozisyon için de taraftarlardan özür dilerim. Hepimizin şapkasını önümüze koymamız gerekiyor. 3-0'dan geriye getirmememiz lazımdı. Bu sonuç bize hiç yakışmadı
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