26 Şubat 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta gözler Kayserispor maçına çevrildi

Beşiktaş'ta gözler Kayserispor maçına çevrildi
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 Giriş Tarihi: 26.02.2019

'in 23. haftasında ile 3-3 berabere kalan 'ta gözler, 24. haftada yapılacak maçına çevrildi.

ile oynanan derbi maçta 3-0 öne geçmesine rağmen rakibiyle 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı takım, karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, derbi mücadelesinde görev alan oyuncular salonda yenilenmeye dönük çalışma yaptı.

Diğer oyuncular ise sahada yapılan istasyon koşularının ardından pas çalışması üzerinde durdu. Siyah-beyazlı takımın antrenmanı, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla sürdürecek.

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