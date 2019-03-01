01 Mart 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kafilesi Kayseri’ye gitti

Beşiktaş kafilesi Kayseri’ye gitti
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 Giriş Tarihi: 01.03.2019

, 'de 24'üncü haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçı için ’ye gitti.

'in 24'üncü haftasında yarın ile deplasmanda karşılaşacak 'ye gitti. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 'ne gelen siyah beyazlı kafile, 15.00'te kalkan özel uçak ile bu şehre gitti. Özel aracı ile Genel Havacılık Terminali'ne Beşiktaş Kulübü Başkanı kafileye katıldı.

KAGAWA VE GÖKHAN GÖNÜL KAFİLEDE BULUNMUYOR
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, " sol kasık adduktor ve sol uyluk arka biceps adale sakatlıkları nedeniyle İstikbal Mobilya Kayserispor maçı kafilesinde yer almadı" ifadeleri kullanıldı.


Beşiktaş kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, , Rıdvan Yılmaz, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas İsimat-Mirin, Enzo Roco, , , Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, , , , Cyle Larin, , Güven Yalçın, .

Kagawa'dan güldüren hamam anısı

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