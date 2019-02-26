Kayserispor-Beşiktaş maçının biletleri bugün satışa çıkıyor
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş arasında 02 Mart Cumartesi günü oynanacak olan ligin 24.hafta karşılaşması bilet fiyatları belli oldu. Biletler Passolig tarafından bugün saat 15.00’de satışa sunulacak.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 24.haftasında 02 Mart Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş maçı biletleri bugün satışa çıkıyor. 100 TL ile 40 TL arasında değişen bilet fiyatlarına futbol severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor Ayrıca, misafir tribün bilet satışları Perşembe günü saat 11.00'de satışa sunulacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde;
Batı Alt: 100 TL
Doğu Alt: 70 TL
Doğu Üst: 50 TL
Batı Üst: 50 TL
Kuzey Üst: 40 TL
Kuzey Alt: 40 TL
Misafir Tribünü: 50 TL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı