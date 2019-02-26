26 Şubat 2019, Salı

KAYSERİSPOR

Kayserispor-Beşiktaş maçının biletleri bugün satışa çıkıyor

Kayserispor-Beşiktaş maçının biletleri bugün satışa çıkıyor
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 Giriş Tarihi: 26.02.2019

İstikbal Mobilya Kayserispor ile arasında 02 Mart Cumartesi günü oynanacak olan ligin 24.hafta karşılaşması bilet fiyatları belli oldu. Biletler Passolig tarafından bugün saat 15.00’de satışa sunulacak.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 24.haftasında 02 Mart Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile maçı biletleri bugün satışa çıkıyor. 100 TL ile 40 TL arasında değişen bilet fiyatlarına futbol severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor Ayrıca, misafir tribün bilet satışları Perşembe günü saat 11.00'de satışa sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde;
Batı Alt: 100 TL
Doğu Alt: 70 TL
Doğu Üst: 50 TL
Batı Üst: 50 TL
Kuzey Üst: 40 TL
Kuzey Alt: 40 TL
Misafir Tribünü: 50 TL

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