25 Şubat 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Gökhan Gönül gole sevinmedi
Giriş Tarihi: 25.02.2019
Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında mücadelenin 10. dakikasında Gökhan Gönül'ün golüyle 1-0 öne geçerken, eski takımı karşısında golü bulan tecrübeli futbolcu gole sevinmedi.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlılar karşılaşmaya çok hızlı başlarken ilk gol de 10. dakikada Gökhan Gönül'ün ayağından geldi. Kagawa'nın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Vida içeriye doldururken müsait pozisyondaki Gökhan Gönül topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Beşiktaş'a 2016-2017 sezonu öncesinde Fenerbahçe'den gelen tecrübeli futbolcu, eski takımına attığı bu golün ardından sevinmemesiyle dikkat çekti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı