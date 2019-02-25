25 Şubat 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Gökhan Gönül gole sevinmedi

Gökhan Gönül gole sevinmedi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.02.2019

, karşısında mücadelenin 10. dakikasında 'ün golüyle 1-0 öne geçerken, eski takımı karşısında golü bulan tecrübeli futbolcu gole sevinmedi.

- derbisinde siyah-beyazlılar karşılaşmaya çok hızlı başlarken ilk gol de 10. dakikada 'ün ayağından geldi. Kagawa'nın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Vida içeriye doldururken müsait pozisyondaki Gökhan Gönül topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Beşiktaş'a 2016-2017 sezonu öncesinde Fenerbahçe'den gelen tecrübeli futbolcu, eski takımına attığı bu golün ardından sevinmemesiyle dikkat çekti.

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