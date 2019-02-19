Beşiktaş'ta omurga sağlam

Resmi maçlarda 65 gol atan siyah beyazlıların orta saha oyuncuları tam 29 kez fileleri havalandırarak takımlarına %44.6’lık destek sağladılar.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk için umutlarını artıran Beşiktaş'ta orta sahada görev alan oyuncular, skora yaptıkları katkıyla takımlarına önemli destekte bulunuyor. Sezona Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadeleyle başlayan siyah-beyazlı takım, 34 resmi karşılaşmada rakip fileleri 65 kez havalandırdı. Bu resmi maçlarda Beşiktaş'ın orta sahasında görev alan 9 isim, gol yollarında da takımlarına önemli katkı yaptı.



LENS 4, LJAJIC 5 GOLLE YILDIZLAŞTI

Orta saha oyuncuları Ljajic, Lens, Oğuzhan, Quaresma, Dorukhan, Atiba, Kagawa ve devre arasında takımdan ayrılan Babel ile Tolgay fileleri havalandırdı. Bu dokuz isim, Beşiktaş adına 65 golün 29'una imza attı ve %44,6'lık katkıda bulundu. Siyah-beyazlı takımda Jeremain Lens 5, Adem Ljajic 4, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma ile Dorukhan 3'er, Atiba ve Kagawa da 2'şer kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş orta sahasının diğer 7 golünü ise devre arasında takımdan ayrılan Babel (6) ve Tolgay (1) kaydetti.



SÜPER LiG'E GÜÇ KATTILAR

Beşiktaş orta sahasındaki isimlerin Süper Lig'deki gol katkısı da artmaya başladı. Kara Kartal, ligdeki 22 maçta 42 gol atarken, orta sahadaki oyuncular bunların 19'unu kaydetti ve %45,2'lik yüksek bir oran yakaladı. Siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısındaki beş maçta fileleri 14 kez havalandırırken, bunların 9'unu da yine orta sahadaki isimler atmayı başardı. Bu pefrormans teknik heyetin de keyfini yerine getirdi.



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Siyah beyazlı ?ekipte santrforlar 23 ve savunma oyuncuları da 10 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ın bu sezonki 3 golünü ise rakip oyuncular kendi kalesine atmıştı.