5 Avrupa dönüşü pazar oynadı

Beşiktaş bu sezon Avrupa'da 5 kez perşembe günü deplasmana çıktı, 5'inde de lig maçlarını pazar günü oynadı.

Beşiktaş bu sezon Avrupa'da 5 kez perşembe günü deplasmana çıktı, 5'inde de lig maçlarını pazar günü oynadı. 16 Ağustos'ta LASK maçından 3 gün sonra Erzurum'a giden Kartal, 23 Ağustos'ta Partizan dönüşünde 26 Ekim'de Antalyaspor'u ağırladı. 4 Ekim'de Malmö dönüşünde 7'sinde Konya ile oynayan siyah- beyazlılar, 8 Kasım'da Genk'le oynadıktan 3 gün sonra Sivasspor'u konuk etti. 29 Kasım'da Sarpsborg deplasmanına giden Beşiktaş, 2 Aralık'ta G.Saray'ı ağırladı.