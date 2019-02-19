19 Şubat 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

5 Avrupa dönüşü pazar oynadı

5 Avrupa dönüşü pazar oynadı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.02.2019

bu sezon 'da 5 kez perşembe günü deplasmana çıktı, 5'inde de lig maçlarını pazar günü oynadı.

bu sezon 'da 5 kez perşembe günü deplasmana çıktı, 5'inde de lig maçlarını pazar günü oynadı. 16 Ağustos'ta LASK maçından 3 gün sonra Erzurum'a giden , 23 Ağustos'ta Partizan dönüşünde 26 Ekim'de 'u ağırladı. 4 Ekim'de Malmö dönüşünde 7'sinde Konya ile oynayan siyah- beyazlılar, 8 Kasım'da Genk'le oynadıktan 3 gün sonra 'u konuk etti. 29 Kasım'da Sarpsborg deplasmanına giden Beşiktaş, 2 Aralık'ta G.Saray'ı ağırladı.

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