25 Şubat 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Derbiyi dış basından 10 kişi takip etti

Derbiye Japon gazeteci akını!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.02.2019

ile arasında oynanan derbi maça yabancı basın da ilgi gösterdi. Dış basından 10 gazeteci derbiyi takip etmek üzereye 'a geldi.

ile arasında oynanan derbi maça dış basından 10 basın mensubu akredite yaptırdı. 8 Japon basın mensubunun yanı sıra 1 Şili'li 1 de İspanyol gazeteci, derbi mücadeleyi 'ta takip etti. Özellikle 'nın transfer olmasından sonra Japon medyası, Beşiktaş maçlarında yoğun ilgi gösteriyor.

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