Derbiyi dış basından 10 kişi takip etti

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maça yabancı basın da ilgi gösterdi. Dış basından 10 gazeteci derbiyi takip etmek üzereye Vodafone Park'a geldi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maça dış basından 10 basın mensubu akredite yaptırdı. 8 Japon basın mensubunun yanı sıra 1 Şili'li 1 de İspanyol gazeteci, derbi mücadeleyi Vodafone Park'ta takip etti. Özellikle Shinji Kagawa'nın transfer olmasından sonra Japon medyası, Beşiktaş maçlarında yoğun ilgi gösteriyor.