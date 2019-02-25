25 Şubat 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a derbi mesajı

Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a derbi mesajı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.02.2019

'tan ekibi Everton'a transfer olan , derbi öncesinde sosyal medyadan Beşiktaş'a destek verdi. Tosun 'Saldır Beşiktaşk' ifadesini kullandı.

'tan geçtiğimiz sezon rekor bonservis bedeliyle ekibi Everton'a transfer olan milli yıldız , her büyük maç öncesinde olduğu gibi derbisi öncesinde de Beşiktaş'a destek verdi. Ekim ayında doğan oğlu Arden Cenk'in Beşiktaş formalı fotoğrafını hesabından paylaşan Cenk Tosun, 'Saldır Beşiktaşk' ifadesini kullanarak eski takımına destek verdi.

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