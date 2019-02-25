25 Şubat 2019, Pazartesi
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Beşiktaşlı taraftarlar derbi maçı bekliyor
Giriş Tarihi: 25.02.2019
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasının kapanış maçında bugün Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş'ta taraftarlar maçın oynanacağı Vodafone Park'ın çevresinde toplanıyor.
Saat 21.00'de başlayacak mücadele öncesinde stadın girişleri açılırken, Dolmabahçe'de toplanan siyah beyazlı taraftarlar stada giriş yapmaya başladı. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlar eşliğinde maç saatini bekliyor.
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