25 Şubat 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı taraftarlar derbi maçı bekliyor

Beşiktaşlı taraftarlar derbi maçı bekliyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.02.2019

'in 23'üncü haftasının kapanış maçında bugün 'yi ağırlayacak 'ta taraftarlar maçın oynanacağı Vodafone Park'ın çevresinde toplanıyor.

Saat 21.00'de başlayacak mücadele öncesinde stadın girişleri açılırken, Dolmabahçe'de toplanan siyah beyazlı taraftarlar stada giriş yapmaya başladı. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlar eşliğinde maç saatini bekliyor.

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