24 Şubat 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş derbide 4'te 4 peşinde

Beşiktaş derbide 4'te 4 peşinde
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.02.2019

, Spor Toto 'de 23. haftanın son maçında yarın 'yi ağırlayacak.

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem yönetecek. Yıldırım'ın yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak.

Antalyaspor, Bursaspor ve Malatyaspor'u mağlup ederek 'de bu sezon ilk kez üst üste 3 karşılaşma kazanan siyah-beyazlılar, sıkıntılı günler geçiren 'yi de taraftarının önünde yenip seriyi 4 maça çıkarmak ve zirve takibini sürdürmek amacında.

Ligde 23. haftaya 39, Fenerbahçe ise 24 puanla girdi.

LJAJİC CEZALI

Beşiktaş derbiye formda oyuncusu 'ten yoksun çıkacak.

Evkur maçında siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü kaydeden Ljajic, gol sevinci sonrasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek derbide oynama şansını kaybetmişti.

Öte yandan, gözünde yaşadığı sorun nedeniyle geçen haftaki maçta forma giyemeyen 'un derbide forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı. Sağ göz korneasında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle bazı antrenmanlara çıkmayan Oğuzhan'la ilgili karar maçtan önce yapılacak değerlendirmelerden sonra verilecek.

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ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşılaşması öncesi üç oyuncu ceza sınırında bulunuyor.

, ve derbide kart görmeleri halinde 24. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

GÖZLER KAGAWA'DA

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yokluğunda derbide gözler 'nın üzerinde olacak.

Siyah-beyazlıların devre arasında renklerine kattığı ve geride kalan 3 maçta ikinci yarılarda görev alan Japon futbolcunun, Ljajic'in yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Teknik direktör 'in Fenerbahçe derbisinde sahaya süreceği olası 11 şöyle:

Loris Karius, , Nicolas Isimat-Mirin, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Shinji Kagawa, Jeremain Lens (Güven Yalçın), Burak Yılmaz.

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