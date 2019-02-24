24 Şubat 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ı taraftar uçuracak

Beşiktaş'ı taraftar uçuracak
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.02.2019

Bu sezon evindeki 10 maçtan 6’sını kazanmayı başaran siyah-beyazlılar yarın 12’inci adamının da desteğiyle derbiden üç puan almayı hedefliyor

Beşiktaş'ta tüm gözler yarın akşam oynanacak derbiye çevrilmiş durumda... Siyah-beyazlılar şampiyonluk yarışından kopmamak, F.Bahçe ise düşme potasından uzaklaşmak için üç puanı hedefliyor. Ligde 23. haftaya 3. sırada giren bu sezon 'ta oynadığı 10 karşılaşmada 20 puan topladı. Seyircisi önündeki maçların 6'sından galibiyetle ayrılan siyah- beyazlılar, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Seyircisi önünde çıktığı 10 maçta rakip fileleri 19 kez havalandıran siyahbeyazlılar, kalesinde 11 gol gördü.

Siyah-beyazlıların daha önce olduğu gibi bu sezondaki en büyük kozu yine Vodafone Park'taki taraftar gücü olacak. Pazartesi akşamı tribünlerin tıka basa dolması bekleniyor. Evindeki maçlarda, tribünlerin desteğiyle rakiplerine karşı baskılı bir futbol ortaya koyan 'ın, 40 bin kişilik destekle havalanması bekleniyor. 12'inci adamın desteğini arkasına alacak olan siyah-beyazlılar, ezeli rakibi 'yi de mağlup ederek galibiyet serisini 4 karşılaşmaya çıkartmayı istiyor.

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