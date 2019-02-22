22 Şubat 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tam hız devam ediyor

Beşiktaş'ta derbi mesaisi tam gaz sürdü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.02.2019

, ’in 23. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK 'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Küçük oyunlar sonrası pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı idmanlar gerçekleştirildi. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Öte yandan Başkan , BJK Nevzat Demir Tesisleri ve A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı ile Kartal Yuvalarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Mican da antrenmanı izledi.

, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
F.Bahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta Burak Yılmaz endişesi F.Bahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta Burak Yılmaz endişesi
Şenol Güneş Ersun Yanal'a karşı üstün Şenol Güneş Ersun Yanal'a karşı üstün
Transferde sürpriz aday! Başkan bizzat görüştü Transferde sürpriz aday! Başkan bizzat görüştü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör