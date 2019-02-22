22 Şubat 2019, Cuma
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Öte yandan Başkan Fikret Orman, BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı ile Kartal Yuvalarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Mican da antrenmanı izledi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tam hız devam ediyor
Giriş Tarihi: 22.02.2019
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Küçük oyunlar sonrası pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı idmanlar gerçekleştirildi. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Öte yandan Başkan Fikret Orman, BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı ile Kartal Yuvalarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Mican da antrenmanı izledi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
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