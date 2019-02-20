20 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Tomas Soucek harekâtı

Beşiktaş'ta Tomas Soucek harekâtı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.02.2019

Ara transfer döneminde Kagawa, Burak ve Mirin gibi isimleri kadrosuna dahil eden Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Ara transfer döneminde Kagawa, Burak ve Mirin gibi isimleri kadrosuna dahil eden Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları da aralıksız sürüyor. Başkan 'ın , bir süre önce Slavia Prag maçına giderek 'i izlediği ve Orman'ın 23 yaşındaki ön libero için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Tomas Soucek, bu sezon 30 resmi maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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