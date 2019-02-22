22 Şubat 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Tomas Soucek harekatı

Tomas Soucek harekatı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.02.2019

Başkan Orman, Prag seyahatinde izlediği S. Prag’da oynayan 23 yaşındaki Tomas Soucek’in menajeriyle ilk görüşmeyi yaptı.

yönetimi bir yandan sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olmak için futbol takımını motive ederken, bir yandan da yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Medel ve Atiba'nın gitme ihtimaline karşılık ön libero sıkıntısına düşmemek için kolları erken sıvadı. Birinci hedef Slavia Prag'da oynayan 23 yaşındaki Tomas Soucek. Sezon bitmeden genç oyuncunun işini bitirmek isteyen Başkan Orman hafta sonunda Prag'ı hem gezdi, hem Prag-Plzen maçını izledi, hem de Soucek'in menajeri Paska ile buluştui. Fiorentina ve PSV'nin de listesinde olan 23 yaşındaki genç oyuncunun isteklerini öğrendi.

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