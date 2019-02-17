17 Şubat 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Atiba seneye oyuncu-hoca

Atiba seneye oyuncu-hoca
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.02.2019

'ın Kanadalı yıldızı 'ın önümüzdeki sezon teknik kadroda olma ihtimali doğdu.

Siyah beyazlıların istikrar abidesi Atiba'nın Hutchinson önümüzdeki sezonda teknik kadroda olma ihtimali her geçen gür artıyor. Son günlerde Atiba'nın gelecek sezon yeni gelecek teknik direktörün ekibinde olması düşünülürken bir süredir teknik ekipte, antrenöroyuncu olması konusunda konuşmalar yapılıyor.
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