Atiba seneye oyuncu-hoca

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson'ın önümüzdeki sezon teknik kadroda olma ihtimali doğdu.

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Siyah beyazlıların istikrar abidesi Atiba'nın Hutchinson önümüzdeki sezonda teknik kadroda olma ihtimali her geçen gür artıyor. Son günlerde Atiba'nın gelecek sezon yeni gelecek teknik direktörün ekibinde olması düşünülürken bir süredir teknik ekipte, antrenöroyuncu olması konusunda konuşmalar yapılıyor.