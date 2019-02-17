17 Şubat 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Atiba seneye oyuncu-hoca
Giriş Tarihi: 17.02.2019
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson'ın önümüzdeki sezon teknik kadroda olma ihtimali doğdu.
Siyah beyazlıların istikrar abidesi Atiba'nın Hutchinson önümüzdeki sezonda teknik kadroda olma ihtimali her geçen gür artıyor. Son günlerde Atiba'nın gelecek sezon yeni gelecek teknik direktörün ekibinde olması düşünülürken bir süredir teknik ekipte, antrenöroyuncu olması konusunda konuşmalar yapılıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı