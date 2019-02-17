17 Şubat 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Lens’in hataları Güneş’i kızdırdı

Lens’in hataları Güneş’i kızdırdı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.02.2019

Hollandalı yıldız ’da bekleneni veremedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü , konusunda kararsızlık yaşıyor. Hollandalı oyuncu, cuma akşamı deplasmanda oynanan Malatyaspor maçında ilk 15 dakikada pres oyununda takımına faydalı olurken, son vuruş eksikliği ve pozisyonunu kaybetmesi ise tecrübeli teknik adamın keyfini kaçırdı. Öyle ki Şenol Güneş, önceki akşam sağ kanattaki pas hatalarının ardından Lens'e doğru pozisyon alması konusunda sert bir şekilde çıkışmıştı. Jeremain Lens'in istekli futbolu ve yeteneğine karşı yaptığı hatalar, Ljajic'in yokluğunda 'yı derbisinde yine 11'e yaklaştırdı.
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