17 Şubat 2019, Pazar
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Lens’in hataları Güneş’i kızdırdı
Giriş Tarihi: 17.02.2019
Hollandalı yıldız Jeremain Lens Malatya’da bekleneni veremedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Jeremain Lens konusunda kararsızlık yaşıyor. Hollandalı oyuncu, cuma akşamı deplasmanda oynanan Malatyaspor maçında ilk 15 dakikada pres oyununda takımına faydalı olurken, son vuruş eksikliği ve pozisyonunu kaybetmesi ise tecrübeli teknik adamın keyfini kaçırdı. Öyle ki Şenol Güneş, önceki akşam sağ kanattaki pas hatalarının ardından Lens'e doğru pozisyon alması konusunda sert bir şekilde çıkışmıştı. Jeremain Lens'in istekli futbolu ve yeteneğine karşı yaptığı hatalar, Ljajic'in yokluğunda Ricardo Quaresma'yı Fenerbahçe derbisinde yine 11'e yaklaştırdı.
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