22 Şubat 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Kagawa’ya ziyaretçi

Kagawa’ya ziyaretçi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.02.2019

'ın yeni transferi 'nın dünkü idmanda ziyaretçileri vardı.

'ın yeni transferi 'nın dünkü idmanda ziyaretçileri vardı. Antrenmanı Japon Eğitim ve Kültür Derneği'ne bağlı İstanbul Japon Okulu'nun öğrencileri izledi. Minikler özellikle Kagawa ile yakından ilgilenirken, imza alabilmek için kuyruğa bile girdiler.

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