Kagawa’ya ziyaretçi

Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa'nın dünkü idmanda ziyaretçileri vardı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa'nın dünkü idmanda ziyaretçileri vardı. Antrenmanı Japon Eğitim ve Kültür Derneği'ne bağlı İstanbul Japon Okulu'nun öğrencileri izledi. Minikler özellikle Kagawa ile yakından ilgilenirken, imza alabilmek için kuyruğa bile girdiler.