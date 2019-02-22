22 Şubat 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Ahmet Kavalcı’dan yemek

Ahmet Kavalcı’dan yemek
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.02.2019

Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı, dün sabah yapılan idmanın ardından takımına yemek verdi.

Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı, dün sabah yapılan idmanın ardından takımına yemek verdi. Yönetici Umut Güner, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular tam kadro yemekte yer aldı. Derbi maçı öncesi yapılan ve sıcak bir ortamda geçen Japon mutfağından lezzetlerin yer aldığı moral yemeğinde, siyah-beyazlı futbolcuların keyifli görüntüleri dikkat çekti.

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