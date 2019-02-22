Ahmet Kavalcı’dan yemek

Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı, dün sabah yapılan idmanın ardından futbol takımına yemek verdi.

Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı, dün sabah yapılan idmanın ardından futbol takımına yemek verdi. Yönetici Umut Güner, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular tam kadro yemekte yer aldı. Derbi maçı öncesi yapılan ve sıcak bir ortamda geçen Japon mutfağından lezzetlerin yer aldığı moral yemeğinde, siyah-beyazlı futbolcuların keyifli görüntüleri dikkat çekti.