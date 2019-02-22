22 Şubat 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Keyifler yerinde

Keyifler yerinde
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.02.2019

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların yüzü gülüyor. Dün yapılan çift kale maçı sonunda kazanan takımın sevinç gösterisi görülmeye değerdi.

Beşiktaş'ta derbi maçı öncesinde keyifler yerinde... Dün sabah Ümraniye 'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi. Çift kale maçı kazanan siyah takım sevinç fotoğrafı çektirirken, bu görüntü "'ın yüzü gülüyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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