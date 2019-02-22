Keyifler yerinde
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların yüzü gülüyor. Dün yapılan çift kale maçı sonunda kazanan takımın sevinç gösterisi görülmeye değerdi.
Beşiktaş'ta derbi maçı öncesinde keyifler yerinde... Dün sabah Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi. Çift kale maçı kazanan siyah takım sevinç fotoğrafı çektirirken, bu görüntü "Kartal'ın yüzü gülüyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.
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