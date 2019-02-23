23 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı

Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.02.2019

Güneş oyuncularına “Rakibimizden her anlamda öndeyiz. Sadece futbolu düşünün, gerisi kendiliğinden gelir” uyarısını yaptı.

Teknik Direktörü 'e göre derbinin anahtarı sakin olmak... Son dönemde kazanılan ve kaybedilen derbileri inceleyen tecrübeli teknik adama göre oyuncuları ne zaman sinirlerine hakim olduysa kazanıyor; ne zaman rakip oyuncuların kışkırtmalarına kapıldı, o zaman sahadan üzgün ayrılıyor. Oyuncularıyla derbi konuşması yapan Güneş, "Rakibimizden her anlamda öndeyiz. Sadece puan farkına bakarak söylemiyorum. Bu farkı sahada sakince ortaya koyup, galibiyetimizi alıp yolumuza bakacağız. Sert futbolla karşılaşabiliriz, her şeye hazırlıklı olun. Sadece ama sadece futbolu düşünün, gerisi kendiliğinden gelir" uyarısını yaptı.
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