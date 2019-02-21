21 Şubat 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.02.2019

, 'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü sahasında ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, BJK 'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleri ve istasyon koşularıyla başladığı belirtildi.

İdmanda 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonu ile taktik programın yer aldığı çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, yarı sahada taktik maçla devam eden antrenmanın şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Öte yandan Japon Eğitim ve Kültür Derneğine bağlı İstanbul Japon Okulunun öğrencileri, antrenmanını takip etti. Teknik direktör Şenol Güneş ile futbolcular, idmanın ardından bir araya geldiği öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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