Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleri ve istasyon koşularıyla başladığı belirtildi.

İdmanda 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonu ile taktik programın yer aldığı çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, yarı sahada taktik maçla devam eden antrenmanın şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Öte yandan Japon Eğitim ve Kültür Derneğine bağlı İstanbul Japon Okulunun öğrencileri, Beşiktaş antrenmanını takip etti. Teknik direktör Şenol Güneş ile futbolcular, idmanın ardından bir araya geldiği öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.