20 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Gökhan Töre PAF’ta kalsın

Gökhan Töre PAF’ta kalsın
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.02.2019

'ta 'ye dönüş yolu kapalı. Devre arasında 'nın ilgilendiği ala almadığı, Töre'nin sezon sonuna kadar çalışmalarını takımıyla sürdürmesine karar verildi.

'ta 'ye dönüş yolu kapalı. Devre arasında 'nın ilgilendiği ala almadığı, Töre'nin sezon sonuna kadar çalışmalarını takımıyla sürdürmesine karar verildi. Yönetimin "Töre'yi affedelim mi?" teklifine, Güneş bir kez daha "Gerek yok" yanıtını verdi.

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