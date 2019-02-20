20 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Derbi biletleri 165-1100 TL

Derbi biletleri 165-1100 TL
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.02.2019

Siyah-beyazlılar, 'in 23. haftasında pazartesi günü saat 21.00'de 'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, 'in 23. haftasında pazartesi günü saat 21.00'de 'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mücadelenin biletleri bugün saat 11.00 itibarıyla satışa çıkıyor. Bir kişinin en fazla 2 bilet alabileceği ifade edilirken, fiyatlar 165 ila 450 TL arasında değişiyor. Öte yandan VIP tribün biletleri 900, 1903 Tribün bilet fiyatları ise 900- 1100 TL arasında değişiyor.

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