Derbi biletleri 165-1100 TL

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mücadelenin biletleri bugün saat 11.00 itibarıyla satışa çıkıyor. Bir kişinin en fazla 2 bilet alabileceği ifade edilirken, fiyatlar 165 ila 450 TL arasında değişiyor. Öte yandan VIP tribün biletleri 900, 1903 Tribün bilet fiyatları ise 900- 1100 TL arasında değişiyor.