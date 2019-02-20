20 Şubat 2019, Çarşamba
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Adem Ljajic’e 10 bin Euro ceza
Giriş Tarihi: 20.02.2019
Süper Lig'de forma giydiği son 5 maçta 5 gole (2 gol, 3 asist) doğrudan katkıda bulunan Ljajic, Malatyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe derbisinde oynayamayacağı için para cezası kesildi.
Süper Lig'de forma giydiği son 5 maçta 5 gole (2 gol, 3 asist) doğrudan katkıda bulunan Ljajic, Malatyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe derbisinde oynayamayacağı için para cezası kesildi. Kulüp İç Disiplin talimatı gereği çift sarı karttan ceza almanın para olarak karşılığı 6 bin euro'ydu. Yönetim Güneş'in talebiyle 4 bin euro'luk ekstra bir ceza daha kesti ve Ljajic'in toplam cezası 10 bin euro oldu.
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