Fikret Orman: "Şenol Güneş kölemiz değil"

“Hocamız, sezon sonuna kadar görevinin başında. Kalmak isterse, sözleşmemizi öneririz Şenol hoca bizim kölemiz değil. Eğer A Milli Takım’a gitmek isterse buna saygıyla bakarız”

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş'in durumu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Orman, dün yapılan tanıtım toplantısında A Milli Takım Teknik Direktörlüğü koltuğuna oturacağı konuşulan Şenol Güneş'le ilgili, "Şenol Hoca'yla sözleşmemiz sezon sonunda bitiyor. Mayıs'ta kongremiz var. Hocamız da, sezon sonuna kadar görevinin başında. 4 senede önemli başarılara imza attı. Kendisinin milli takım teknik direktörlüğü koltuğuna oturma isteğine saygıyla bakıyoruz. O günün şartları içinde Şenol abi kalmak isterse, biz de sözleşmemizi öneririz" ifadelerini kullandı.



GEREKİRSE DEVREYE GİRERİZ

Şenol Güneş'in Milli Takım hocalığı yapmak istemesini normal karşıladığını ifade eden Orman şöyle devam etti: "TFF'den bize bir talep gelmedi, zaten gelemez. Federasyon'dan böyle bir talebin gelmesi için bizden önce Şenol Hoca'yla konuşmaları gerekiyor. Şenol Hoca bizim kölemiz değil, 'Şuraya gideceksin, buradan çıkıp Urfa'daki maça gideceksin' gibi bir organizasyonumuz olamaz. Benden önce Şenol Hoca'yla konuşulması gereken bir durum bu. Eğer hocamız böyle bir duruma sıcak bakıp, 'Kulübe sorayım' derse, o zaman biz devreye gireriz."



DERBİ GÜNÜ İÇİN BİZİ ARAMADILAR

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, F.Bahçe derbisinin pazartesi günü oynanması konusunda kendilerini hiç kimsenin aramadığını söyledi. Orman, "Maçın oynandığı gün ve saat, bize kesinlikle sorulmadı. Daha evvel Fatih Terim hocamız, 'Bizimle konuşuluyor' demişti ve ben de desteklemiştim. Nedense bu kez bizimle konuşulmadı. Bizimle konuşulmadan böyle bir karar verilmesini çok yanlış buluyorum. Pazartesi günü oynanması bize sorulmalıydı, biz ev sahibi takımız. F.Bahçe Kulübü'nü aradım ve onların da bilgisi olmadığını öğrendim. Ali Başkan arayıp pazartesi günü oynamak istediklerini söylese 'memnuniyetle' derdim" yorumunu yaptı.



SABRİ ÇELİK VE YÖNETİMİNE GÜVENİYORUM

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, VAR sisteminin çok doğru bir sistem olduğunu söyledi. Orman, "VAR netice itibariyle bir sistem, yönetenler de insan. İnsanların korktuğunu düşünmüyorum, daha çok eğitim alması gerektiğini düşünüyorum. Gördüğünü çalan, kimseden çekinmeyen bir hakem camiası diliyorum. Sabri Çelik ve yönetimine güveniyorum bu konuda. Sabri Çelik'i tanırım, severim. Hırslılar, iyi şeyler yapabilirler. Önümüzdeki sezondan itibaren iyi faaliyetler yapacaklarını umut ediyorum. Niyetleri iyi olursa, Allah yollarını açar" diye konuştu.



'MUHALEFET TABİİ Kİ KONUŞACAK'

Eski yöneticilerden Metin Keçeli, Başkan Orman'ın 'Muhalefet Çetesi ' sözlerini değerlendirdi. Keçeli, "Fikret Orman bu konularda biraz hassas davranıyor. Muhalefet tabii ki bazı şeyleri söyleyecek. Orman'ın bu konulara gülüp-geçmesi gerekir. Ne mutlu ona ki, onu üst makamlara göndermeye çalışıyorlar. Fikret Orman bundan dolayı gurur duymalı" ifadesini kullandı.



DÜNYA BİZİ TANIYACAK

Beşiktaş kulübü, Dorak Tour ile yaptığı iş birliği anlaşmasının tanıtımını yaptı. Yapılan iş birliğinin Beşiktaş'ı dünyaya tanıtmada önemli bir adım olduğunu söyleyen Fikret Orman, "Dorak Tur sadece bir bölgede değil tüm dünyada Beşiktaş'ı tanıtacak. Türkiye'ye getirdikleri turistlere Beşiktaş'ın tanıtımını yapacaklar. Beşiktaş'ın tanıtım filmleri bu anlaşmalar sayesinde dünyanın her yerinde dönecek ve 1,5 milyon turiste Beşiktaş filmlerini göstermiş olacağız. Dünya üzerinde yapacağımız tanıtımla ülkemize, kulübümüze değer sağlayacağız. İki senedir uğraşmış olduğumuz 100 milyon taraftara ulaşma hedefimizde önemli bir iş birliği" dedi.



HEDEF 700 BİN FORMA

Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, "Beşiktaş'ı Uzak Doğu'da tanıtmak bizim için ayrı bir mutluluk. Bu organizasyonla forma satışını 700 bine çıkaracağız"ifadelerini kullandı.



KAGAWA BİZİMLE KALABİLİR

Bir Japon gazetecinin, "Kagawa dışında Japonya'dan yeni bir transfer yapmayı düşüyor musunuz? Japon pazarı için yeni futbolcular alacak mısınız" sorusuna Fikret Orman şu yanıtı verdi: "Biz Japonya'dan oyuncu transfer etmek için oyuncu almayız. Kagawa çok iyi bir oyuncu. Bu hafta çok önemli bir maç. Vodafone Park'ta kendisini gösterebileceği bir maç. Onun da mutlu olacağı, Beşiktaş taraftarının da mutlu olacağın bir sezon olsun istiyoruz. Kagawa'dan memnunuz, Kagawa da burada mutlu. Karşılıklı anlaşırsak sezon sonu yola devam edebiliriz."