19 Şubat 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Yavru Kartallar Fenerbahçe’yi yıktı

Yavru Kartallar Fenerbahçe’yi yıktı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.02.2019

Pazartesi günü 21.00'de 'ta oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçe ile 'ın alt yapı takımları geçtiğimiz hafta sonunda üç maçta karşı karşıya geldi.

Pazartesi günü 21.00'de 'ta oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçe ile 'ın alt yapı takımları geçtiğimiz hafta sonunda üç maçta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar U-14'te 2-1, U-15'te 1-0 ve deplasmanda oynanan U-16 maçında da ezeli rakipleri F.Bahçe'yi 1-0 yenerek 3'te 3 yapmayı başardı. Bu arada Beşiktaş'ın U-14 takımı 18 maçta 17 galibiyet 1 beraberlik aldı. 76 gol attı, en yakın rakibi G.Saray'a tam 18 puan fark attı.

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