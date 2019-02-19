Yavru Kartallar Fenerbahçe’yi yıktı

Pazartesi günü 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın alt yapı takımları geçtiğimiz hafta sonunda üç maçta karşı karşıya geldi.

Pazartesi günü 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın alt yapı takımları geçtiğimiz hafta sonunda üç maçta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar U-14'te 2-1, U-15'te 1-0 ve deplasmanda oynanan U-16 maçında da ezeli rakipleri F.Bahçe'yi 1-0 yenerek 3'te 3 yapmayı başardı. Bu arada Beşiktaş'ın U-14 takımı 18 maçta 17 galibiyet 1 beraberlik aldı. 76 gol attı, en yakın rakibi G.Saray'a tam 18 puan fark attı.