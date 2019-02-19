19 Şubat 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Derbi favorisi Beşiktaş oldu

Derbi favorisi Beşiktaş oldu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.02.2019

Beşiktaş, 'nin 23. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Beşiktaş, 'nin 23. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. İddaa, derbi maçının oranlarını dün açıklarken, siyah-beyazlıları 1.60 oranla karşılaşmanın banko favorisi olarak gösterdi. Bahis şirketi, derbi karşılaşmasında beraberliğe 3.30 oran verirken, konuk takım Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 3.60 oran verileceğini duyurdu.

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