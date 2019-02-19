19 Şubat 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Quaresma için top Şenol Güneş’te

Quaresma için top Şenol Güneş’te
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.02.2019

’in F.Bahçe önünde maça ile başlama olasılığının yüksek olduğu öğrenildi

Beşiktaş maçına odaklanırken Teknik Direktör 'in 'yı derbide ilk 11'de oynatmak istediği öğrenildi. Fenerbahçe maçlarında Portekizli futbolcunun gösterdiği performansa güvenen Şenol Güneş'in yine de kararsız olduğu belirlendi. Güneş'in Portekizli yıldızla bir görüşme yaparak derbi öncesi uyarılarda bulunacağı ve özellikle agresif davranmaması konusunda uyaracağı gelen bilgiler arasında

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